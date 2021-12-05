Seren Serengil'in son hali yürek burktu! Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı takipçilerine seslendi!
Seren Serengil'in son hali yürek burktu! Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı, takipçilerine seslendi! Zayıflamak uğruna geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Serengil, 43,5 kiloya kadar düştü. Boyunun dört santimetre kısaldığını ifade eden Seren Serengil, yaptığı paylaşımla dikkat çekti."Uyku, sessizlik güzel de bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" diyen Seren Serengil'in son hali kahretti.
SEREN SERENGİL'İN SON HALİ YÜREK BURKTU!
Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı, sosyal medyadan takipçilerine seslendi!
Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu dört santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Seren Serengil tüm gününü serum olarak geçiriyor. Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Seren Serengil sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Uyku, sessizlik güzel de bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" dedi.
Serengil, geçtiğimiz hafta sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti; "Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var."
"Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, iki saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor; nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı bir yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı."