Seren Serengil’in son hali yürek burktu! Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı takipçilerine seslendi!

"Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, iki saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor; nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı bir yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı."