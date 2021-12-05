Serel Yerel sütyensiz hırka modasına uydu göğsünü göstermek için sallandı da sallandı! Düğmelerini yarıya kadar açtı yine olay yarattı
Serel Yerel sütyensiz hırka modasına uydu, göğsünü göstermek için sallandı da sallandı! Düğmelerini yarıya kadar açan Serel Yereli Instagram paylaşımı ile yine olay yarattı! 2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti. Şarkıcılık kariyeri için İngiltere'de yaşayan ve oyunculuğa ara veren Serel Yereli Instagram paylaşımları ile sık sık tepki çekiyor. Bu kez de Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse gibi sütyensiz hırka giyme modasına uyan Serel Yereli'nin paylaşımında yaptığı hareketler, 'göstermek için sallandı da sallandı' şeklinde yorumlandı.
05.12.2021 11:21
- Son Güncelleme: 13.12.2021 17:00
Hazal Filiz Küçükköse ve Demet Özdemir'in ardından sütyensiz hırka modasına uyan Serel Yereli Instagram karesi ile gündemde.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık takipçilerinden tepki alan Serel Yereli bu kez de mavi hırkası ile kamera karşısına geçti.
Sütyensiz verdiği pozda şarkıya dans ederek eşlik etmeye çalışan Serel Yereli'nin hareketleri, 'Göstermek için sallandı da sallandı" şeklinde yorumlandı.