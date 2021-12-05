Berdan Mardini yeni tarzıyla sınıfta kaldı görenler Özcan Deniz sandı! Eski eşinin yasak aşk skandalıyla gündemden düşmeyen Berdan’a bakın

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler'i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde sert konuşmuştu. Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.