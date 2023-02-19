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Haberler Magazin Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

Tüm Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın da ailesinin enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Takip eden günlerde Tohma'nın babasının enkazdan çıkarıldığı durumunun iyi olduğu ancak annesinin durumunun kötü olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise Serengil, sosyal medya hesabında Mustafa Tohma'nın annesinin vefat ettiğini açıklamıştı. Anne acısı ile sarsılan Mustafa Tohma, Instagram'da yaptığı yürek sızlatan paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü ismin paylaşımları görenleri kahretti.

19.02.2023 22:22 - Son Güncelleme: 19.02.2023 22:22
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

Takip eden günlerde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

Annesinin cenazesini almak için Hatay'a giden sevgilisinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, Mustafa Tohma'ya dair bilgileri paylaştı. Serengil şu açıklamaları yaptı:

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

"Hatay'da taş üstünde taş kalmadı. Kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip, buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

"Onlardan birisi de Tohma'mın melek annesiydi. Hepsinin mekanı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş, kafasını çarpmış. Sekiz saat boyunca bekledi 'İyiyim, ayağım ağrıyor' dedi ama daha fazla dayanmadı.

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