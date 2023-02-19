Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...
Tüm Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın da ailesinin enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Takip eden günlerde Tohma'nın babasının enkazdan çıkarıldığı durumunun iyi olduğu ancak annesinin durumunun kötü olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise Serengil, sosyal medya hesabında Mustafa Tohma'nın annesinin vefat ettiğini açıklamıştı. Anne acısı ile sarsılan Mustafa Tohma, Instagram'da yaptığı yürek sızlatan paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü ismin paylaşımları görenleri kahretti.
19.02.2023 22:22 - Son Güncelleme: 19.02.2023 22:22
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Annesinin cenazesini almak için Hatay'a giden sevgilisinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, Mustafa Tohma'ya dair bilgileri paylaştı. Serengil şu açıklamaları yaptı: