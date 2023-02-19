Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın paylaşımları kahretti! O satırlar yürek sızlattı! “Hayatımın en zor günü” demişti...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldığı öğrenildi.