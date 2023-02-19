3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...
Aslen Ankaralı olan oyuncu Alperen Duymaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım atan Duymaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Acı Aşk, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerden rol alan oyuncunun üç yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girdiği eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte özel hayatını gözlerden uzan yaşayan Alperen Duymaz'ın öğretmen eşi...
19.02.2023 21:15 - Son Güncelleme: 19.02.2023 21:15
Acı Aşk, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerden rol alan Alperen Duymaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.