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Haberler Magazin 3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

Aslen Ankaralı olan oyuncu Alperen Duymaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım atan Duymaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Acı Aşk, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerden rol alan oyuncunun üç yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girdiği eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte özel hayatını gözlerden uzan yaşayan Alperen Duymaz'ın öğretmen eşi...

takvim.com.tr
19.02.2023 21:15 - Son Güncelleme: 19.02.2023 21:15
3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

Acı Aşk, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerden rol alan Alperen Duymaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Duymaz'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

Oyuncunun üç yıl önce sessiz sedasız dünyaevine girdiği eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Alperen Duymaz’ın sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Sır gibi saklıyordu meğer...

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