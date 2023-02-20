Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai'de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu "İnsani anlamda anlamıyorum"
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremler felaketi yaşarken, 7'den 70'e herkes depremzedeler için seferber oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yardım kampanyaları için kolları sıvadı. Onlardan biri de Meryem Uzerli önceki gün gittiği Dubai'de depremzedeler için bağış toplamıştı. Ancak Uzerli, kendisine gelen bir mesajla şoke oldu. İşte detaylar...
20.02.2023 09:00 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:00