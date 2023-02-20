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Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai'de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu "İnsani anlamda anlamıyorum"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremler felaketi yaşarken, 7'den 70'e herkes depremzedeler için seferber oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yardım kampanyaları için kolları sıvadı. Onlardan biri de Meryem Uzerli önceki gün gittiği Dubai'de depremzedeler için bağış toplamıştı. Ancak Uzerli, kendisine gelen bir mesajla şoke oldu. İşte detaylar...

20.02.2023 09:00 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:00
Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai’de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu İnsani anlamda anlamıyorum

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu.

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Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai’de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu İnsani anlamda anlamıyorum

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından dünyadan yardım yağmaya başladı.

Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai’de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu İnsani anlamda anlamıyorum

ÜNLÜ İSİMLER TEK YÜREK

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.

Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai’de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu İnsani anlamda anlamıyorum

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Bazı ünlü isimler ise 'az paylaşım yaptıkları' gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilmekten kurtulamadı.

Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai’de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu İnsani anlamda anlamıyorum

Bu isimlerden biri de, yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli oldu.

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