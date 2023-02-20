Meryem Uzerli neye uğradığını şaşırdı! Dubai'de depremzedeler için bağış toplayan Meryem şoke oldu "İnsani anlamda anlamıyorum"

ÜNLÜ İSİMLER TEK YÜREK

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.