Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan itiraf gibi yanıt: Seren böyle istiyor! “Aldatıldım” deyip cinsel hayatına kadar anlatmıştı...

1 Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Seren Serengil, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla da magazin manşetlerinde günlerce yer edindi. Canlı yayınlarında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Serengil, özellikle sevgilisi Mustafa Tohma ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

2 Serengil, söz konusu yayında uzun bir süredir aşk yaşadığı ve 2021 yılında evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği Tohma tarafından aldatıldığını dile getirdi.