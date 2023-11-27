Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan itiraf gibi yanıt: Seren böyle istiyor! “Aldatıldım” deyip cinsel hayatına kadar anlatmıştı...

Seren Serengil, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında açıklamıştı. Cinsel ilişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Seren Serengil ve Mustafa Tohma, kısa bir süre sonra bir araya gelerek herkesi şaşırtmıştı. Şimdilerde ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden ikiliden Tohma, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Seren Serengil, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla da magazin manşetlerinde günlerce yer edindi. Canlı yayınlarında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Serengil, özellikle sevgilisi Mustafa Tohma ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.
Serengil, söz konusu yayında uzun bir süredir aşk yaşadığı ve 2021 yılında evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği Tohma tarafından aldatıldığını dile getirdi.
"BEN BUNU KABULLENEMEM"
Seren Serengil yaptığı canlı yayında Mustafa Tohma'nın evli ve iki çocuklu bir kadınla bir süredir mesajlaştığını, bu mesajları kendisine sorduğunda ise "Deprem hakkında konuşuyoruz" diyerek kendisini savunduğunu söyledi.