Bensu Soral "Hiç estetiğim yok kendimi güzel bulmuyorum" dedi ortalık birbirine girdi "Tabi biz de yedik" Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu

Geçtiğimiz sezon dizisiyle hüsrana uğrayan Bensu Soral estetik açıklamasıyla gündeme geldi... Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Soral'ın son hali dikkat çekiyordu son dönemde. Bir takım estetik operasyonlar sonrası çenesini iyiden iyiye sivrilten Soral, sosyal medyada dillere düşmüştü. Önceki gün bir açıklama yapan Soral, estetiği olmadığını iddia edince olanlar oldu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon dizisi reytinglerde hüsrana uğraya Bensu Soral şimdilerde dinleniyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Soral, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle epey meşgul etmişti gündemi.
Çenesine sivriltme işlemi yaptırdığı iddia edilen Bensu Soral'ın son hali görenleri şaşkına çevirmişti.