Bensu Soral "Hiç estetiğim yok kendimi güzel bulmuyorum" dedi ortalık birbirine girdi "Tabi biz de yedik" Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu

Geçtiğimiz sezon dizisiyle hüsrana uğrayan Bensu Soral estetik açıklamasıyla gündeme geldi... Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Soral'ın son hali dikkat çekiyordu son dönemde. Bir takım estetik operasyonlar sonrası çenesini iyiden iyiye sivrilten Soral, sosyal medyada dillere düşmüştü. Önceki gün bir açıklama yapan Soral, estetiği olmadığını iddia edince olanlar oldu. İşte detaylar...