Masterchef'ten elenen Alican "Benden bu kadar" dedi yorumlar patladı! Sevgilisinden paylaşım gecikmedi! Hastalığı yüzünden...

Masterchef All-Star 2023 kadrosuna sonradan dahil olan Alican Sabunsoy sosyal medyanın gündeminde. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada yakın markaja alınan Alican, son olarak yarışmaya veda eden isim oldu. Geçtiğimiz günlerde hastalığı konusunda bazı açıklamalarda bulunan Alican'ın bilerek elenip elenmediği merak konusu olurken, sosyal medyada yorumlar çığ oldu, yağdı!
MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.
Yarışmacılardan en başarısız tabağı çıkaran Alican, MasterChef hayallerine veda etti. Mehmet şef, "Herkese olan saygınla biliyoruz. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, tam bir beyefendisin. Maalesef bir rahatsızlığın var. Bize bile söylemedin iğne olman gerektiğini" açıklamasında bulundu.
Danilo şef, "Herkesten daha zor süreç yaşadın. Gülerek bunu karşıladın, başarılı şekilde tamamladın. Hep arkandayız, hep yanındayız" dedi.