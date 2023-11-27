Masterchef'ten elenen Alican "Benden bu kadar" dedi yorumlar patladı! Sevgilisinden paylaşım gecikmedi! Hastalığı yüzünden...

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Yarışmacılardan en başarısız tabağı çıkaran Alican, MasterChef hayallerine veda etti. Mehmet şef, "Herkese olan saygınla biliyoruz. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, tam bir beyefendisin. Maalesef bir rahatsızlığın var. Bize bile söylemedin iğne olman gerektiğini" açıklamasında bulundu.