Niran Ünsal'dan acı haber! 4 gündür haber alamıyordu o paylaşım kahretti: "Kardeşim depremde İskenderun’da enkaz altından çıkarılmış"
Niran Ünsal'dan acı haber! 4 gündür haber alamıyordu o paylaşım kahretti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından ünlü şarkıcı Niran Ünsal 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrendi. Ünsal'ın paylaşımı takipçilerini derinden üzfü. İşte Çok üzgünüm Rabb'im seni rahmeti ile sarsın guzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet" diyen Niran Ünsal'ın o paylaşımı...
"KARDEŞİM DEPREMDE İSKENDERUN'DA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMIŞ"
Niran Ünsal'dan acı haber! 4 gündür haber alamıyordu o paylaşım kahretti...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk, Demet Akalın, Bircan Bali, Volkan Demirel, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın ardından Uğur Aslan, Oktay Kaynarca, Karsu, Niran Ünsal ve Haluk Levent'ten de paylaşım geldi.