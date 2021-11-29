Seren Serengil’in sağlık durumu günden güne kötüleşiyor! ’Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım’ diyen Seren Serengil’in son hali üzdü

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: "Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. 'Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar' diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. 'Bana bir şey olacak' diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. 'Olmaz' diyorum 'işime gitmem gerekiyor' diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum."