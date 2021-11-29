'Hakan Sabancı'dan hamileyim' diye ortalıkta dolanan Aygün Aydın'dan 'eskortluk' açıklaması sonrası 'malumun ilamı' dedirten paylaşım!
"Hakan Sabancı'dan hamileyim" diye ortalıkta dolanan Aygün Aydın'dan 'eskortluk' açıklaması sonrası "malumun ilamı" dedirten paylaşım geldi. Bir süre önce cemiyetin ünlü ismi Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Aygün Aydın olaylı bir ayrılık süreci yaşamış ve ayrılığın ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmişti. Aydın geçtiğimiz günlerde maddi durumunun çok kötü olduğunu avukat tutmak için eskortluk yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Aygün Aydın Instagram hesabından verdiği pozlarla, 'malumun ilamı' dedirtti.
29.11.2021 13:39
- Son Güncelleme: 29.11.2021 13:44
"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın'dan 'malumun ilamı' dedirten paylaşım geldi. 'Eskortluk' açıklamasıyla gündem olan Aygün Aydın'ın masa üstündeki pozları sosyal medya gündeminde.
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından yardım istemişti.
Son olarak masanın üstünde pozlar veren Aydın'ın ne yaptığını kimse anlamadı. Aygün Aydın'a takipçileri "Amaç ne?" yorumunda bulundu.