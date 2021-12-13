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Seren Serengil'in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: 'Kaldıramayabilirim'

Seren Serengil'in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son sağlık durumunu canlı yayında açıkladı. Cuma sabahı ameliyat masasına yatacağını ifade eden Seren Serengil, 5 saat sürecek olan ameliyatın hayati risk taşıdığını ifade etti. İşte "Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyen Seren Serengil'in son durumu...

13.12.2021 15:03 - Son Güncelleme: 13.12.2021 15:06
Seren Serengil’in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: ’Kaldıramayabilirim’

SEREN SERENGİL'İN ÖLÜM RİSKİ VAR!

Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son sağlık durumunu canlı yayında açıkladı. Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu.

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Seren Serengil’in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: ’Kaldıramayabilirim’

Söylemezsem Olmaz sunucusu 'Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi?' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Apar topar hastaneye kaldırılınca merak edilen Serengil canlı yayında son durumunu açıkladı.

Seren Serengil’in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: ’Kaldıramayabilirim’

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi. Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.

Seren Serengil’in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: ’Kaldıramayabilirim’

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORKUTTU!

Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu dört santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Seren Serengil’in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: ’Kaldıramayabilirim’

Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Uyku, sessizlik güzel de bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" dedi.

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