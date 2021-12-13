Seren Serengil'in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı: 'Kaldıramayabilirim'
Seren Serengil'in ölüm riski var! Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son sağlık durumunu canlı yayında açıkladı. Cuma sabahı ameliyat masasına yatacağını ifade eden Seren Serengil, 5 saat sürecek olan ameliyatın hayati risk taşıdığını ifade etti. İşte "Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyen Seren Serengil'in son durumu...
SEREN SERENGİL'İN ÖLÜM RİSKİ VAR!
Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil son sağlık durumunu canlı yayında açıkladı. Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu.
"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"
Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi. Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORKUTTU!
Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu dört santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.