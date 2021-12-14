Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç'un kardeşi yakışıklılığıyla akıl aldı! Kardeş değil ikiz gibi
28 yaşındaki oyuncu Ekin Koç Üç Kuruş ile ekranlara bir döndü pir döndü. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu rol alan Ekin Koç, ABD'de yayınlanan Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. Şimdilerde Üç Kuruş ile ekranlarda olan Ekin Koç sosyal medyayı da sallıyor. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Yetkin'le karşılaştı. Ekin ve Yetkin kardeşlerin benzerlikleri gözlerden kaçmadı. İşte başta Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
14.12.2021 09:34
- Son Güncelleme: 14.12.2021 09:40
Oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı dizi ve film projelerinde başarılı işlere imza atan Ekin Koç, oyunculuğu olduğu kadar duruşu, kişiliği ve yakışıklılığı kadar da herkesin ilgisini çekmeyi başardı. 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bankacı Annesi Şefika Koç , Turizmci Babası Vehbi Koç Antalya Manavgat İlçesi yerlisi olan bir ailedir.