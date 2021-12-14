Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın görüntüleri fena hepsi ifla oldu! Selin Ciğerci için 'o k..peye söyleyin' diyen Gökhan Çıra...
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Ancak gelin görün ki o ilişki yine Gökhan Çıra'ylaymış. Öyle görüntüler ortaya çıktı görenler inanamadı.
14.12.2021 09:59
- Son Güncelleme: 14.12.2021 10:01
Sosyal medya fenomeni Selin Cİğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.
"İHANET" İDDİASI
Öte yandan geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
"İFTİRA ATIYORLAR"
Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.