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Haberler Magazin Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Seren Serengil'in Hayatlı sevgilisi Mustafa Tohma ise gözyaşları içinde yayınladığı videoyla ailesinin enkaz altında olduğunu söyledi. Seren Serengil ve Mustafa Tohma, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla son durumu paylaştı. Tohma, "Annemin durumu kötü" diyerek dua istedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
06.02.2023 20:55 - Son Güncelleme: 06.02.2023 20:55
Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı.

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Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Yorumcu ve şarkıcı Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı...

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay"

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yardım isteyen Tohma ise şöyle konuştu: "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı.

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