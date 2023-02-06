Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti! Son durumu paylaştı: Annemin durumu kötü...
Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Seren Serengil'in Hayatlı sevgilisi Mustafa Tohma ise gözyaşları içinde yayınladığı videoyla ailesinin enkaz altında olduğunu söyledi. Seren Serengil ve Mustafa Tohma, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla son durumu paylaştı. Tohma, "Annemin durumu kötü" diyerek dua istedi. İşte detaylar...
06.02.2023 20:55 - Son Güncelleme: 06.02.2023 20:55
Yorumcu ve şarkıcı Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.