Gökçe Akyıldız kız kardeşinin düğününden paylaştı! Abla-kardeş ortalığı salladı: Su gibi! Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü...

atv ekranlarında 2015-2018 yılları arasında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kız kardeşinin düğününden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, kısa süre içinde gündem olurken abla-kardeşin benzerliği şoke etti. Öte yandan Akyıldız'ın güzeller güzeli kardeşi için "Su gibi" yorumu yapıldı.