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Gökçe Akyıldız kız kardeşinin düğününden paylaştı! Abla-kardeş ortalığı salladı: Su gibi! Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü...

atv ekranlarında 2015-2018 yılları arasında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kız kardeşinin düğününden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, kısa süre içinde gündem olurken abla-kardeşin benzerliği şoke etti. Öte yandan Akyıldız'ın güzeller güzeli kardeşi için "Su gibi" yorumu yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 12:20 Güncelleme 05 Kasım 2023, 12:25
Gökçe Akyıldız kız kardeşinin düğününden paylaştı! Abla-kardeş ortalığı salladı: Su gibi! Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü... 1

Gökçe Akyıldız, atv ekranlarında 2015-2018 yılları arasında yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Gökçe Akyıldız kız kardeşinin düğününden paylaştı! Abla-kardeş ortalığı salladı: Su gibi! Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü... 2

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, Temmuz 2017'de Mustafa Özyurt ile dünyaevine girdi.

Gökçe Akyıldız kız kardeşinin düğününden paylaştı! Abla-kardeş ortalığı salladı: Su gibi! Kırgın Çiçekler’in Songül’üydü... 3

Bu evlilikten Ömer Aslan adında bir oğlu olan oyuncu, eşinden 2020 yılında boşandı.

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