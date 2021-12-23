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Seren Serengil'in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri! Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi

Zayıflama uğruna ameliyat masasına yatan ünlü sunucu Seren Serengil Dumping sendromuna yakalandı ve hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Serengil uzun bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Son olarak iyileşme umuduyla yeniden ameliyata giren sunucu az kalsın yanlış ameliyatı olacaktı. İnstagram hesabından durumu anlatan Serengil, '' Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndüren doktoruma ve ekibine teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı. Son görüntüleriyle herkesi şoke eden ünlü sunucunun kilolu hali merak konusu oldu.

23.12.2021 13:00 - Son Güncelleme: 23.12.2021 13:00
Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi yanlış ameliyat kurbanı oldu! Seren Serengil’in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri

Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattı ancak başı o günden beri beladan kurtulmuyor. Sık sık hastanelik olan ünlü sunucu bir türlü sağlığına kavuşamıyor. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra Dumping sendromuna yakalanan ve 44 kilo altına düşen Serengil, resmen ölüm kalım savaşı veriyor. Geçtiğimiz günlerde organları iflas etmek üzere olduğu ortaya çıkan sunucu son olarak yine ameliyata girdi ama bu sefer sağlık için. Peki uğruna bu kadar çile çektiği o kilosu ne kadardı? İşte Serengil'in eski kilolu hali...

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Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi yanlış ameliyat kurbanı oldu! Seren Serengil’in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri

Zayıflamak için geçirdiği operasyonlar başına bela oldu. Bu kez sağlığına kavuşmak için ameliyat olan Seren Serengil'in sağlık durumu merak ediliyor.

Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi yanlış ameliyat kurbanı oldu! Seren Serengil’in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri

Serengil bir önceki "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son gelişmeleri anlattı.

Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi yanlış ameliyat kurbanı oldu! Seren Serengil’in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri

Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu dile getirerek şunları anlattı;

"Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz.

Zayıflama uğruna ölümün kıyısına geldi yanlış ameliyat kurbanı oldu! Seren Serengil’in bir de kilolu haline bakın adeta bambaşka biri

Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: 'Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.' Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım."

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