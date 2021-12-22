Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel, önceki akşam katıldığı bir davette ortalığı salladı. Siyah göğüs dekolteli mini bir elbise tercih eden Hande Erçel'in tarzı çok beğenildi. Öte yandan Erçel, ilişkisi hakkındaki ayrılık iddialarına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.