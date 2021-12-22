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Haberler Magazin Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin'le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin'le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Gerek sevgilisi Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk, gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel önceki gün katıldığı bir davette şıkır şıkır parladı. Göğüs dekolteli, mini elbisesiyle arz-ı endam eden Hande Erçel son günlerde Kerem Bürsin'le ayrıldığına dair haberlere de açıklık getirdi. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları.

22.12.2021 11:31 - Son Güncelleme: 22.12.2021 11:31
Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel, önceki akşam katıldığı bir davette ortalığı salladı. Siyah göğüs dekolteli mini bir elbise tercih eden Hande Erçel'in tarzı çok beğenildi. Öte yandan Erçel, ilişkisi hakkındaki ayrılık iddialarına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

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Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz yaz başında birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Ancak ünlü çiftin ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladığı iddia edilmişti. Her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti.

Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Hande Erçel ise magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Hande Erçel derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şıkır şıkır parladı gözler kamaştı! Sevgilisiyle Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande...

Güzel oyuncu ayrılık iddialarını ise "Yok öyle bir şey" yanıtıyla yalanladı.

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