Seren Serengil'in babası Öztürk Serengil'in ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti... Finlandiya'da yaşayan sır gibi sakladığı çocuklarına bakın!
Seren Serengil'in babası Öztürk Serengil'in ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti... Finlandiya'da yaşayan sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Seren Serengil kardeşlerinin varlığını geçtiğimiz aylarda ilk kez paylaşımıyla haberdar etmişti... 2 Mayıs 1933 yılında Artvin'de dünyaya gelen Öztürk Serengil'in babası öğretmendi. Liseyi yarıda bırakıp İstanbul'a gelen ve 1953 yılında ilk defa bir oyunda rol alan Öztürk Serengil çeşitli tiyatrolarda sahneye çıktı, aynı zamanda televizyonda programlar da yaptı. Beyninde ödem oluşunca birkaç defa ameliyat oldu, felç geçirdi ve durumu ağırlaşan Öztürk Serengil 11 Ocak 1999 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümünde Öztürk Serengil'in hayatı ve çocukları merak edildi. İşte Seren Serengil'in kimsenin bilmediği kardeşleri...
11.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:04
Seren Serengil'in babası Öztürk Serengil'in ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti... Finlandiya'da yaşayan sır gibi sakladığı çocuklarına bakın!
Öztürk Serengil, 2 Mayıs 1933 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Babası öğretmen olan oyuncu, liseyi yarıda bıraktı ve İstanbul'a geldi. 1953 yılında ilk defa bir oyunda rol aldı.
Öztürk Serengil hayatı boyunca dört kez evlilik yaptı. Nevin Teoman ile olan evliliğinden Seren Serengil bulunuyor. Son evliliği olan Seija Mirja'dan ise Timur, Jussi I. Cengizhan ve Seray adında üç çocuğu var.