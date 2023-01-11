Berdan Mardini rekor fiyatla listenin başında! Survivor 2023 yarışmacılarının ücretleri ifşa oldu bakın kim ne kadar alıyormuş!
Berdan Mardini rekor fiyatla listenin başında! Survivor 2023 yarışmacılarının ücretleri ifşa oldu. Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor. 2023 Survivor başlıyor. Berdan Mardini, Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eker gibi isimlerin yer aldığı Survivor 2023 yarışmacı kadrosunun aldığı haftalık ücret ortaya çıktı. Berdan Mardini Survivor'dana ldığı ücretle liste başında... Survivor 2023'te bakın kim ne kadar alıyormuş!
Berdan Mardini rekor fiyatla listenin başında! Survivor 2023 yarışmacılarının ücretleri ifşa oldu, bakın kim ne kadar alıyormuş!
"UMARIM FİNALE KADAR GİDERSİN"
Survivor 2023 kadrosu geçen günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Tayt giymesi ile magazinde sık sık yer alan Berdan Mardini son olarak yakın dostu Şafak Sezer ile biraraya gelmişti. Mardini, "Giderken arabamı Şafak'a bırakacağım. Benim aracımı çok seviyor" demişti. Şafak Sezer ise, "Umarım finale kadar gidersin ama iddia ediyorum ki Berdan ilk haftadan elenir. Bir bakarsınız 'Ben geldim keke' diye gelir" demesi üzerine kahkaha tufanı yaşanırken Berdan Mardini ise, "Hodri meydan! Yüklenirsem finali yüzde 90 görürüm" demişti.
MUSTAFA TOPALOĞLU ESPRİSİ
Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Mardini, muhabirlerle karşılaşınca onları kırmadan sorularını yanıtladı. "Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim" aslında diyen türkücü, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sütyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.
"TAYT KOYDUM TABİİ Kİ"
Son zamanlarda sosyal medyada spor yaparken tayt giydiği paylaşımları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Mardini, "Adaya giderken tayt koydum tabii ki, neden koymayayım. "Berdan Taytini" yapsak kimse giymez ama" diyerek ekledi. "Ben yorumlarla eğleniyorum ve gülüyorum" diyen Mardini, "Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Hakaret konusuna varmadığı sürece kendimi biliyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun" dedi.