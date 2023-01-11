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Haberler Magazin Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna Selin Kahraman dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Zeliş" karakterine hayat verecek.

11.01.2023 11:16 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:20
Aldatmak dizisinin Zeliş’i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan’ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek...

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Aldatmak dizisinin Zeliş’i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan’ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Aldatmak dizisinin Zeliş’i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan’ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

ALDATMAK 16. BÖLÜM

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

Aldatmak dizisinin Zeliş’i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan’ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.

Aldatmak dizisinin Zeliş’i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan’ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek

Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar.

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