Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek
Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna Selin Kahraman dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide "Zeliş" karakterine hayat verecek.
11.01.2023 11:16 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:20
Aldatmak dizisinin Zeliş'i bakın kim çıktı! Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına da gönlüne de yıldırım gibi düşecek...
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.