Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

SEREN SERENGİL'DEN GELEN AÇIKLAMA!

Seren Serengil'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yaşar İpek'in, Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş, hatta iki isim Göcek'te bir teknede görüntülenmişti. Seren Serengil çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yaptı: ayatındaki kadınlar beni ilgilendirmemektedir. Herkesin ahlakı ve vicdanı kendisine aittir.