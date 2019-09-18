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Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında yaşanan polemikler ve Serengil'in bebeğini düşürmesi magazin gündemindeki etkisini sürdürürken, geçtiğimiz gün ortaya çıkan Yağmur Sarnıç - Yaşar İpek yakınlaşmasının görüntüleri herkesi şok etmişti. İkilinin arasında aşk dedikodusu çıkmasıyla gözler Seren Serengil'e çevrilmişti. İşte Seren Serengil'in yasak aşk hakkındaki yorumu...

18.09.2019 16:18 - Son Güncelleme: 18.09.2019 16:18
Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında yaşanan gerginlik magazin gündemini hala meşgul ederken, geçtiğimiz gün Emre Aşık'ın olaylı ayrıldığı eşi Yağmur Aşık ile Yaşar İpek'in teknede görüntüleri ortaya çıktı. İkilinin arasındaki aşk iddialarına Seren Serengil'den bakın ne yanıt geldi...

Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

SEREN SERENGİL'DEN GELEN AÇIKLAMA!

Seren Serengil'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yaşar İpek'in, Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş, hatta iki isim Göcek'te bir teknede görüntülenmişti. Seren Serengil çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yaptı: ayatındaki kadınlar beni ilgilendirmemektedir. Herkesin ahlakı ve vicdanı kendisine aittir.

Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

NELER YAŞANDI?

Emre Aşık'tan çekişmeli görülen boşanma davası süren Yağmur Aşık'ın Yaşar İpek ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Aşık ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

TEKNEDE YAKALANDILAR

Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ve Yağmur Aşık tatildeki tekne fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, Yaşar İpek'in yanındaki genç kadının Yağmur Aşık olduğu iddia edilmişti. Yaşar İpek'in teknede bir kadınla görüntülenmesinin ardından sosyal medyaya yüklediği fotoğraftaki kıyafetlerinin aynı olması İpek'in bir kadınla teknede olmasını katlamıştı.

Seren Serengil'den Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç aşkına tokat gibi yanıt: Kocamın hayatındaki kadınlar...

AYNI KIYAFETLER

Yaşar İpek ile teknede görüntülenen kadının da üzerindeki kırmızı büstiyeri dikkat çekmiş Aşık, sosyal medyaya kırmızı büstiyerinin üzerinde olduğu bir fotoğraf yüklemişti.

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