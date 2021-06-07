Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? "Yaza çıkamam" demişti

"YEMEK YEDİĞİM AN MİDEM BULANIYOR"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.