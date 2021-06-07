Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? "Yaza çıkamam" demişti
Seren Serengil'den son dakika haberi geldi! Acil olarak ameliyata alınan Seren Serengil'in sağlık durumuna ilişkin detayları, birlikte magazin programı sunduğu parneri Bircan Bali'den geldi. Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Serengil, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alındığı öğrenilen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte dumping sendromu hastalığı ile mücadele eden Seren Serengil'in sağlık durumuna ilişkin detaylar...
"Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak."
"YEMEK YEDİĞİM AN MİDEM BULANIYOR"
Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.