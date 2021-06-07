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Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? "Yaza çıkamam" demişti

Seren Serengil'den son dakika haberi geldi! Acil olarak ameliyata alınan Seren Serengil'in sağlık durumuna ilişkin detayları, birlikte magazin programı sunduğu parneri Bircan Bali'den geldi. Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Serengil, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alındığı öğrenilen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte dumping sendromu hastalığı ile mücadele eden Seren Serengil'in sağlık durumuna ilişkin detaylar...

07.06.2021 14:20 - Son Güncelleme: 07.06.2021 14:26
Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Yaza çıkamam demişti

"AMELİYAT OLMAZSAM YAZA ÇIKAMAM" DEMİŞTİ

Seren Serengil'den son dakika haberi! Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Yaza çıkamam demişti

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu.

Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Yaza çıkamam demişti

"SAFRA KESESİ ÇALIŞAMAYACAK DURUMA GELMİŞ"

Son olarak, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Yaza çıkamam demişti

"Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

Seren Serengil'den son dakika haberi: Acil ameliyata alındı! Ölüm riski olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Yaza çıkamam demişti

"YEMEK YEDİĞİM AN MİDEM BULANIYOR"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.