Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...
Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! Yakın arkadaşlıkları ile bilinen Safiye Soyman ile Seda Sayan, şu sıralar Miami'de tatilin keyfini sürüyor. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikiliden Seda ayan, bikinili görüntüsü ile önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün ise Safiye Soyman, Seda Sayan'ın Miami'deki evini takipçileri ile paylaştı. İşte bir yanı okyanus diğer yanı nehir olan Seda Sayan'ın Miami'deki lüks evi...
Yakın arkadaşlıkları ile bilinen ikiliden Soyman, Seda Sayan'ın Miami'deki evini takipçileri ile paylaştı. 'Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır. Burası sevgili Seda'cığımın 10 yıldır gelemediğim evi... 32. kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da nehir bakıyor.' ifadelerini kullandı.