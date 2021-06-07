Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! Yakın arkadaşlıkları ile bilinen Safiye Soyman ile Seda Sayan, şu sıralar Miami'de tatilin keyfini sürüyor. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikiliden Seda ayan, bikinili görüntüsü ile önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün ise Safiye Soyman, Seda Sayan'ın Miami'deki evini takipçileri ile paylaştı. İşte bir yanı okyanus diğer yanı nehir olan Seda Sayan'ın Miami'deki lüks evi...

07.06.2021 15:14 - Son Güncelleme: 07.06.2021 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





