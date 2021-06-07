Vav TV İzle

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! Yakın arkadaşlıkları ile bilinen Safiye Soyman ile Seda Sayan, şu sıralar Miami'de tatilin keyfini sürüyor. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikiliden Seda ayan, bikinili görüntüsü ile önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün ise Safiye Soyman, Seda Sayan'ın Miami'deki evini takipçileri ile paylaştı. İşte bir yanı okyanus diğer yanı nehir olan Seda Sayan'ın Miami'deki lüks evi...

07.06.2021 15:14 - Son Güncelleme: 07.06.2021 16:38
Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! Önceki gün okyanusa karşı koymaya çalıştığı bikinili hali ile gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'ın Miami'deki evi dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Yakın arkadaşı Safiye Soyman ile gittiği Miami tatili ile dikkat çeken Seda Sayan, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Son olarak okyanusa girerken çektiği videoyu yayınlayan Sayan, o anları, "Okyanusla sınavım. Biraz yemek yemeliyim. Dalgalar fırlattı beni" notuyla paylaştı.

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Bir çocuk annesi Sayan, dün akşam da Safiye Soyman ile çektirdiği pozu, "Safiş'imle" diyerek paylaştı. Soyman da aynı kareyi "Aşkım benim" diyerek yayınladı.

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evini ifşa etti! İşte bikinisini giyip okyanusa karşı koymaya çalışan Seda Sayan'ın evi...

Yakın arkadaşlıkları ile bilinen ikiliden Soyman, Seda Sayan'ın Miami'deki evini takipçileri ile paylaştı. 'Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır. Burası sevgili Seda'cığımın 10 yıldır gelemediğim evi... 32. kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da nehir bakıyor.' ifadelerini kullandı.