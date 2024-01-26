Seren Serengil'den Seda Sayan'a salvolar "Sen benim taklitçimsin bir sal beni artık" Ortalık fena kızışacak!

Seren Serengil, Instagram hesabından Seda Sayan hakkında öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık fena karışacak...Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan sonrasında da boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. Seda Sayan'ın bu anlarına Seren Serengil'den de yorum gecikmemişti. Anlaşılan o ki Serengil, Sayan'a kafayı taktı. Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Kadırgalı sonrası aynı işlemi boyun ve dekolte bölgesine yaptırdı.