Seren Serengil'den Seda Sayan'a salvolar "Sen benim taklitçimsin bir sal beni artık" Ortalık fena kızışacak!

Seren Serengil, Instagram hesabından Seda Sayan hakkında öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık fena karışacak...Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan sonrasında da boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. Seda Sayan'ın bu anlarına Seren Serengil'den de yorum gecikmemişti. Anlaşılan o ki Serengil, Sayan'a kafayı taktı. Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.