7 yıl eski eşi Emre Altuğ’dan 2 evladı olan Çağla Şıkel ne var ne yok ortalığa döktü! Evlilik itirafı geldi! “Çok ama çok aşığım...”

Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla itirafları peş peşe sıralardı. 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan ancak mutluluğu kısa süren Şıkel, "Sevgiliniz var mı?" ve "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte "Çok ama çok aşığım" diyen Çağla Şıkel'in o açıklamaları...
Çağla Şıkel, 2008 yılında bir eğlence mekanında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine girdi. Dönemin popüler çiftleri arasında yer alan ikilinin, Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı oldu.
Ancak 2 çocuk sahibi ünlü çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra çocukları için eski eşiyle sık sık bir araya gelen Şıkel, uzun bir süre aşka kapılarını kapadı.
Boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozan ünlü model, gönlünü ünlülerle kurduğu yakın dostluklarla bilinen avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı.