7 yıl eski eşi Emre Altuğ’dan 2 evladı olan Çağla Şıkel ne var ne yok ortalığa döktü! Evlilik itirafı geldi! “Çok ama çok aşığım...”

Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla itirafları peş peşe sıralardı. 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan ancak mutluluğu kısa süren Şıkel, "Sevgiliniz var mı?" ve "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte "Çok ama çok aşığım" diyen Çağla Şıkel'in o açıklamaları...