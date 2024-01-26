11 yıllık eşi bakın kim! Ceren Karakoç fena aşka geldi! Romantik pozuyla ortalığı salladı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle 11 yıl önce nikah masasına oturan Karakoç, eşiyle verdiği bir pozu Instagram'da paylaştı. Karakoç'un eşinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşıp kaldı. İşte Ceren Karakoç'un romantik paylaşımı...