Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle 11 yıl önce nikah masasına oturan Karakoç, eşiyle verdiği bir pozu Instagram'da paylaştı. Karakoç'un eşinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşıp kaldı. İşte Ceren Karakoç'un romantik paylaşımı...
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, 11 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Romantik poz sosyal medyaya damga vururken Karakoç'un Aşk ve Mavi'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez görenler ise şaşıp kaldı.