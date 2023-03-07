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Haberler Magazin Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, enkaz altında kalmıştı. Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarılmış; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirmişti. Suna Tohma'nın acı haberiyle sarsılan Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Annesi Nevin Teoman'ı hastaneye kaldırdıklarını belirten Serengil, kaleme aldığı satırlarla kahretti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
07.03.2023 01:08 - Son Güncelleme: 07.03.2023 01:33
Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, enkaz altında kalmıştı.

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Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarılmış; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Serengil, akşam saatlerinde annesi Nevin Teoman'ın hastanelik olduğunu söyledi.

Annesinin hastaneden fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar zor günler geçiriyoruz.

Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Bugün tam Mustafa'nın annesini kaybedeli bir ay oldu. Ve öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi. Depremde evleri yıkıldı.

Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”

Çiftlikleri yerle bir oldu. 11 saat göçük altında kaldılar babayı çıkartabildiler, anne 11 saat boyunca konuştu yardım istedi ama üstüne beton düşmüştü onu oradan çıkarmaya akrabaların gücü yetmedi"

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