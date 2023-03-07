Seren Serengil’den üzen haber! Hastane odasından annesini paylaştı! O gerçek yürek sızlattı: “Öldüğü gün evlilik yıldönümleriydi...”
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, enkaz altında kalmıştı. Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarılmış; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirmişti. Suna Tohma'nın acı haberiyle sarsılan Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Annesi Nevin Teoman'ı hastaneye kaldırdıklarını belirten Serengil, kaleme aldığı satırlarla kahretti. İşte o paylaşım...
07.03.2023 01:08 - Son Güncelleme: 07.03.2023 01:33
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, enkaz altında kalmıştı.
Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarılmış; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirmişti.
Serengil, akşam saatlerinde annesi Nevin Teoman'ın hastanelik olduğunu söyledi.
Annesinin hastaneden fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar zor günler geçiriyoruz.