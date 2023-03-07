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Haberler Magazin “9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den üzen haber! Ünlü oyuncu Eda Ece, uzun bir süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almış ve ünlü çiftin düğün tarihi belli olmuştu. "Dizilerde 9 kez evlendim, evliliğe doydum" diyen Ece cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Eda Ece ve Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi ertelendi. İşte nedeni ve Eda Ece ve Tuncer'in yeni düğün tarihi...

takvim.com.tr
07.03.2023 01:47 - Son Güncelleme: 07.03.2023 01:47
“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

Eda Ece, uzun bir süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almış ve ünlü çiftin düğün tarihi belli olmuştu.

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“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

Ünlü çiftin müjdeli haberine köşesinde yer veren Bülent Cankurt, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Eda Ece gelin oluyor.

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

"Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Eda Ece, uzun süredir flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturup bu kez 'gerçek' bir evlilik yapacak.

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

Anadolu Efes'te top koşturan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile güzel oyuncu Eda Ece, 8 Haziran'da, Boğaz'da vuslata erecek.

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...

Bu arada şimdiye kadar dizilerde dokuz kez gelinlik giyen müstakbel gelin Eda Ece, 'gerçek' düğününde giyeceği gelinliğini yabancı bir moda evinin kataloğundan beğenip sipariş etmiş.

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