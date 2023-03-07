“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den üzen haber! Düğün tarihleri ertelendi! İşte nedeni ve yeni düğün tarihi...
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den üzen haber! Ünlü oyuncu Eda Ece, uzun bir süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almış ve ünlü çiftin düğün tarihi belli olmuştu. "Dizilerde 9 kez evlendim, evliliğe doydum" diyen Ece cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Eda Ece ve Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi ertelendi. İşte nedeni ve Eda Ece ve Tuncer'in yeni düğün tarihi...
07.03.2023 01:47 - Son Güncelleme: 07.03.2023 01:47
Eda Ece, uzun bir süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almış ve ünlü çiftin düğün tarihi belli olmuştu.