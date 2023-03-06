46’lık Ebru Şallı’nın ilk göz ağrısına bakın! Doğum gününü kutlayan Beren Tan son haliyle ortalığı kasıp kavurdu! “Çok yakışıklı...”

Eski model Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle vefat etti. Evlat acısıyla sarsılan Şallı, zor günlerinde en büyük teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu.