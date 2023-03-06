46’lık Ebru Şallı’nın ilk göz ağrısına bakın! Doğum gününü kutlayan Beren Tan son haliyle ortalığı kasıp kavurdu! “Çok yakışıklı...”
10 yaşındaki oğlu Pars'ı 3 yıl önce lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı, acı kaybın ardından en büyük teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu. Ebru Şallı'nın ilk göz ağrısı bugün yeni yaşını kutladı. Ünlü model, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan'ın doğum gününe özel paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. Oğlunun pozlarını yayınlayan Şallı, "İyi ki'm Berom" ifadelerini kullandı. Koca delikanlı olan Beren Tan'ın son hali ise görenleri hayran bıraktı. Tan için "Mankenlere taş çıkarır", "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şallı'nın ilk göz ağrısı...
06.03.2023 23:56 - Son Güncelleme: 07.03.2023 00:12
Eski model Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle vefat etti. Evlat acısıyla sarsılan Şallı, zor günlerinde en büyük teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu.
Ebru Şallı'nın ilk göz ağrısı bugün ise yeni yaşını kutladı. Ünlü model, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan'ın doğum gününe özel paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi.
Koca delikanlı olan Beren Tan'ın son hali ise görenleri hayran bıraktı. Tan için "Mankenlere taş çıkarır", "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı.