Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kavgada söylenmeyecek sözler 'seni kim ne yapsın evli adam avcısı!' Resmen ateşe verdi
Ünlü sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın bikinili pozu üzerinden Gülben Ergen'e göndermede bulunmuştu. Seda Sayan'ın yaşına göre iyi bir görünüme sahip olduğunu dile getiren Serengil, yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i photoshop yapmakla suçlamıştı. Bu kez de Gülben Ergen, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef aldı. Serengil'den Ergen'e öyle bir yanıt geldi ki...
Şarkıcı Gülben Ergen'le uzun süredir kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki polemik sürüyor. 17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu.Serengil'den Ergen'e yanıt gecikmedi.
17 Eylül'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Gülben Ergen, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef aldı. Serengil'den Ergen'e yanıt gecikmedi.
"YA SENİ KİM NE YAPSIN"
Seren Serengil, "Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın" diyerek Ergen'e çattı.
ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU
Sözlerini sürdüren Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek şoke etti. Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz canlı yayınında baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etmişti.