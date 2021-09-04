Ivana Sert 'hayatın sınırları yok' dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert'ten fitlik şov
Bir yıldır aşk yaşadığı İzmirli sevgilisi Sezer Dermenci ile Yunanistan'da tatil yapan İvana Sert, görüntüsü ile gündeme bomba gibi düştü. Gün boyu denize giren ünlü manken, sahilde verdiği bikinili pozunu sosyal medyada paylaştı. Kısa zaman binlerce beğeni alan Ivana Sert, yaptığı paylaşımın altına ise "Senin yaptıkların dışında hayatın sınırları yok!" notunu düştü. Ünlü mankenin Yunanistan'dan paylaştığı bu poza takipçileri ise yorum yağmuruna tutarak iltifatlarda bulundu.
04.09.2021 11:46
- Son Güncelleme: 04.09.2021 11:46