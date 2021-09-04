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Ivana Sert 'hayatın sınırları yok' dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert'ten fitlik şov

Bir yıldır aşk yaşadığı İzmirli sevgilisi Sezer Dermenci ile Yunanistan'da tatil yapan İvana Sert, görüntüsü ile gündeme bomba gibi düştü. Gün boyu denize giren ünlü manken, sahilde verdiği bikinili pozunu sosyal medyada paylaştı. Kısa zaman binlerce beğeni alan Ivana Sert, yaptığı paylaşımın altına ise "Senin yaptıkların dışında hayatın sınırları yok!" notunu düştü. Ünlü mankenin Yunanistan'dan paylaştığı bu poza takipçileri ise yorum yağmuruna tutarak iltifatlarda bulundu.

04.09.2021 11:46 - Son Güncelleme: 04.09.2021 11:46
Ivana Sert ’hayatın sınırları yok’ dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert’ten fitlik şov

Yaz ayının büyük bölümünü sevgilisi Sezer Dermenci ile İzmir'de geçiren ve kalan zamanında yoğun iş temposundan dolayı sık sık İstanbul'a gelen Ivana Sert'in son durağı Yunan Adaları oldu.

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Ivana Sert ’hayatın sınırları yok’ dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert’ten fitlik şov

Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Sert, deniz kenarında bikinisiyle sevgilisine poz verdi.

Ivana Sert ’hayatın sınırları yok’ dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert’ten fitlik şov

Çekildiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan 41 yaşındaki modacı, bu karesini, "Senin yaptıkların dışında hayatın sınırları yok!" sözleriyle paylaştı.

Ivana Sert ’hayatın sınırları yok’ dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert’ten fitlik şov

İŞTE O POZ

Yurdal Sert ile evliliğinden Ateş adında bir oğlu olan Sert, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı.

Ivana Sert ’hayatın sınırları yok’ dedi bikinisiyle ayakları yerden kesti! Bikinili pozunu paylaşan Ivana Sert’ten fitlik şov

Öte yandan Sert, geçtiğimiz haftalarda da Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Ünlü modacı, bir arkadaşı ile beraber beach'e gelir gelmez şezlonga oturup hazırlandıktan sonra denize girmişti.

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