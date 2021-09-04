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Kibariye Seda Sayan gerçeklerini bir bir itiraf etti 'Aynı karyolada sarılıp uyurduk kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...'

Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, konuk olduğu programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değindi. Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye o günlere ait anıları ile dikkat çekerken Seda Sayan'a dair sözleriyle de çok konuşuldu. İşte Kibariye'nin itirafları...

04.09.2021 09:03 - Son Güncelleme: 04.09.2021 09:04
Kibariye Seda Sayan gerçeklerini bir bir itiraf etti ’Aynı karyolada sarılıp uyurduk kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...’

Kibariye, gençlik yıllarından ve yaşadığı zor dönemlerden bahsetti. Geçmişte Sayan ile aynı evde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, meslektaşının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

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Kibariye Seda Sayan gerçeklerini bir bir itiraf etti ’Aynı karyolada sarılıp uyurduk kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...’

Kibariye, programın üçüncü gününde Seda Sayan itirafıyla gündem oldu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğinden bahsetti.

Kibariye Seda Sayan gerçeklerini bir bir itiraf etti ’Aynı karyolada sarılıp uyurduk kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...’

YAŞADIKLARINI ANLATTI
Sahne hayatına başladığı dönemleri anlatan Kibariye, Seda Sayan ile aynı yerde çalıştıklarını ve bir dönem aynı evde yaşadıklarını, Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini söyledi.

Kibariye Seda Sayan gerçeklerini bir bir itiraf etti ’Aynı karyolada sarılıp uyurduk kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...’

Şarkıcı, Sayan'ın para işlerinden anlamadığını bildiği için kendisine hep yardımcı olduğunu ve bu yüzden ona çok büyük bir minnet borcu olduğunu ifade ederken duygulandı.

Kibariye Seda Sayan gerçeklerini bir bir itiraf etti ’Aynı karyolada sarılıp uyurduk kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...’

"EVİ TOPLAYAN SEDA'YDI"
Seda Sayan ile anılarını anlatırken duygulanan Kibariye, Seda Sayan'ın evi derleyen, toplayan temizleyen taraf olduğunu ifade ederek, Kadırgalı Aysel lakaplı Sayan'ın ezelden beri çok temiz olduğunu anlattı.

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