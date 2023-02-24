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Haberler Magazin Seren Serengil'den bir acı haber daha "Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın?" Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesinin vefatının ardından...

Seren Serengil'den bir acı haber daha "Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın?" Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesinin vefatının ardından...

Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Suna Tohma'nın, deprem felaketinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İlk etapta kayıp olarak aranan Suna Tohma'nın ardından vefat ettiği ortaya çıkmış haberi duyurmak Seren Serengil'e düşmüştü. Serengil, üst üste ikinci şoku yaşıyor. Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesinin vefatının şokunu atlatamamışken ikinci bir vefat haberiyle sarsıldı. İşte detaylar...

24.02.2023 13:11 - Son Güncelleme: 24.02.2023 13:11
Seren Serengil’den bir acı haber daha Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinin vefatının ardından...

Deprem felaketinin ardından sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesinin vefatıyla sarsılan Seren Serengil, ikinci acının şokunu yaşıyor. İşte detaylar...

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Seren Serengil’den bir acı haber daha Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinin vefatının ardından...

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" demişti.

Seren Serengil’den bir acı haber daha Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinin vefatının ardından...

Enkazdan yaralı kurtarılan Mustafa Tohma'nın annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Seren Serengil’den bir acı haber daha Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinin vefatının ardından...

Suna Tohma'nın vefatının acısı henüz dinmemişken Serengil ikinci bir haberle sarsıldı.

Seren Serengil’den bir acı haber daha Niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinin vefatının ardından...

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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