Paris Hilton oğlu Phoenix'in yüzünü ilk kez gösterdi yorumlar havada uçuştu! Bir ay önce dünyaya gelmişti görenler: "Bu nasıl tatlılık"
Paris Hilton oğlu Phoenix'in yüzünü ilk kez gösterdi yorumlar havada uçuştu! Bir ay önce dünyaya gelmişti minik Phoenix... Onu ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu nasıl tatlılık" demeden geçmedi. Dünyanın en gözde bekârlarından ABD'li sosyetik Paris Hilton ile 2021 yılında üç gün süren görkemli düğünle evlendiği Carter Reum'un oğlu geçtiğimiz ocak ayında dünyaya gelmişti. 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bulan Paris Hilton oğlu ve eşiyle kareler paylaştı. paris Hilton'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
24.02.2023 13:16 - Son Güncelleme: 24.02.2023 13:16
"BU NASIL TATLILIK"
Paris Hilton oğlu Phoenix'in yüzünü ilk kez gösterdi yorumlar havada uçuştu! Bir ay önce dünyaya gelmişti görenler, "Bu nasıl tatlılık" diyor.
Yaşadığı çalkantılı ilişkiler ve kameralar karşısındaki lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti.
Paris Hilton, annelik haberini oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisini, "Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun" notuyla duyurmuştu.