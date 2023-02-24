Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj! Babasının sözleri enkazdan çıkınca yüreği sızladı: "Kimse göçmez bu dünyadan mal ile"

"2023 ESERİ ÇOK ETKİLEYİCİ"

Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğunu söyleyen Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.