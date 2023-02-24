Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj! Babasının sözleri enkazdan çıkınca yüreği sızladı: "Kimse göçmez bu dünyadan mal ile"
Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj! Babasının sözleri enkazdan çıkınca yüreği sızladı.1 Şubat 1999 yılında vefat eden Barış Manço'nun ölümünün üzerinden tam 24 yıl geçti. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi. Barış Manço 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan bir isimdi. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından soluğu Hatay'da alan ve yardım çalışmalarına katılan Doğukan Manço, duygulandıran bir paylaşım yaptı. Bir enkazın üzerinde bulunan Barış Manço'lu duvar yazısı mesaj niteliğindeydi: "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile."
"KİMSE GÖÇMEZ BU DÜNYADAN MAL İLE"
Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj! Babasının sözleri enkazdan çıkınca yüreği sızladı.
Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en aktif çalışan yardımseverlerdendi. Soluğu Hatay'da alan Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile."
BARIŞ MANÇO 2023 YILINDA 'SAHNEYE ÇIKACAK'
Barış Manço 2023 yılında 'sahneye çıkacak!' Ölümünden 24 yıl sonra vasiyeti açıklandı eşi Lale Manço Ahıskalı bakın neler açıkladı.Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, 2 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetti. Manço için düzenlenecek anma günü kapsamında konuşan eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı.
"2023 ESERİ ÇOK ETKİLEYİCİ"
Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğunu söyleyen Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.