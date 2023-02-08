Seren Serengil ve Mustafa Tohma’dan yürek yakan paylaşımlar: Canım annemi toprağa verdim! Ece Erken ile Petek Dinçöz destek oldu
Tüm Türkiye'yi sarsan depremin ardından Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında kaldığını söylemişti. Daha sonra Tohma'nın babasının enkazdan çıkarıldığı ve iyi olduğu ancak annesinin durumunun kötü olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra ise Seren Serengil, Tohma'nın annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek acı haberi duyurmuştu. Annesini kendi elleriyle toprağa veren Mustafa Tohma, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Seren Serengil ise aile fotoğrafını duygu yüklü bir notla yayınladı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin ilk günü Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın da ailesinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ
Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Tohma, "Acilan Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı, acilen destek, çevre illerden destek istiyoruz. AFAD, belediyeler, valilikler lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen" ifadelerini kullandı.
Serengil, Tohma'nın annesi ile bir fotoğrafını şu sözlerle yayınladı: "Canım meleğim, Tohma'mın biricik annesini kaybettik. Bu sabah Hatay depreminde evleri çökmüş göçük altında kalmışlardı.