Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken Kerem Bürsin, çektiği bir videoyla dünyaya seslendi. Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenler için yardım istedi. Reynmen de aynı yerden yardım çağrısında bulundu.
08.02.2023 21:53 - Son Güncelleme: 08.02.2023 22:47
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı.