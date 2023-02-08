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Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken Kerem Bürsin, çektiği bir videoyla dünyaya seslendi. Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenler için yardım istedi. Reynmen de aynı yerden yardım çağrısında bulundu.

takvim.com.tr
08.02.2023 21:53 - Son Güncelleme: 08.02.2023 22:47
Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı.

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Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...

ÜNLÜ OYUNCUDAN DESTEK ÇAĞRISI
İngilizce olarak destek istediği mesajı sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, Ahbap Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak şunları kaydetti: "Herkese merhaba.

Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...

Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi.

Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...

Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz.

Kerem Bürsin dünyaya seslendi! Türkiye için yardım istedi! Reynmen de aynı yerden çağrıda bulundu: Yardımlarınızı bekliyoruz...

Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz.

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