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Haberler Magazin Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkımlara neden olan depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Enkaz altındaki vatandaşların bilgileri sosyal medyada hızla yayılırken Esra Erol da Instagram hesabında arkadaşının kızının kayıp olduğunu dile getirdi. "Yavrumuzu bulalım" diyen Erol, Hatay'daki takipçilerine seslendi.

takvim.com.tr
09.02.2023 01:09 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:09
Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

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Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altındaki vatandaşların bilgileri sosyal medyada hızla yayıldı.

Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

Birçok ünlü isim adreslerin yayılmasında önemli rol oynarken bazı durumlarda takipçilerini uyardı. Bu isimlerden biri de Esra Erol oldu.

Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI
Depremin ilk gününden bu yana yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçilerini uyaran ve çağrıda bulunan Erol, şu ifadeleri kullandı: "Lütfen sosya medyayı panik yaratmak için değil, sorumluluk bilinciyle kullanalım.

Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...

Lütfen! Sosyal medyada göçük altındaki insanlarımızın telefonlarını paylaşmayalım. Onların telefonlarını meşgul etmeyelim, şarjlarının bitmesine neden olmayalım"

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