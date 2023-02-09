Esra Erol “Arkadaşımın kızı Hatay İskenderun’da kayıp” deyip duyurdu! Sosyal medyadan yardım istedi: Yavrumuzu bulalım...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkımlara neden olan depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Enkaz altındaki vatandaşların bilgileri sosyal medyada hızla yayılırken Esra Erol da Instagram hesabında arkadaşının kızının kayıp olduğunu dile getirdi. "Yavrumuzu bulalım" diyen Erol, Hatay'daki takipçilerine seslendi.
09.02.2023 01:09 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:09
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.
Birçok ünlü isim adreslerin yayılmasında önemli rol oynarken bazı durumlarda takipçilerini uyardı. Bu isimlerden biri de Esra Erol oldu.