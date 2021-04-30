Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal paylaştı yürekler sızladı! 21 yıl önce kaybettiği eşiyle nikah fotoğrafına bakın ne yazdı...
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal paylaştı yürekler sızladı! 1975'te Gül Sunal ile dünyaevine giren ve bu evlilikten bir kız bir de erkek evlat sahibi olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybetti. 7'den 70'e herkesin filmlerini hala severek takip ettiği usta sanatçının eşi Gül Sunal, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Kemal Sunal ile tanıştığında henüz 20 yaşında olan Gül Sunal, 21 yıl önce kaybettiği eşiyle nikah fotoğrafına bakın ne yazdı...
Gül Sunal, yıllar önce verdiği bir röportajda Kemal Sunal ile tanışma hikayesini ve aşklarını anlatmıştı:
Ben 20, Kemal 29 yaşındaydı. O sahnedeydi, ben seyirciler arasında. Havuz sahnesi var. O havuza girmiş, bekçi geliyor, çamaşırları kucağında duruyor. Yani repliği yok, öylece durduğu bir sahne. Orada göz göze geldik. Sonra 2.5 sene mektuplaştık...
Bebek gibi. Ezo bile ilkokuldayken ona bebek gibi bakıyordu. Hepimize merhamet duygusunu çok ağır yaşatıyordu. Annesi de söylerdi, çocukluğundan beri bir mahzunluk vardı. Ama tabii çok eğlenceliydi de... Kemal utangaç biriydi. Çok mütevazıydı. Böyle Kemal Sunal falan dedikleri zaman ne yapacağını şaşırır, kabuğuna çekilirdi. Mesela siz buraya gelseniz, yine yadırgar ama sonra güvenirse çok keyifli olurdu. Bir çok arkadaşımız var, söyleyip gülüyorlar, söyleyip gülüyorlar, öyle değil.