RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel son olarak Maldivler tatiliyle çok konuşulmuştu. Hande Erçel sosyal medya paylaşımlaryıla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu bu sefer hasır şapkasıyla ve mini şortuyla şov yaptı. Hande Erçel'in giydiği triko takımın fiyatı öyle akıl karı değil.

30.04.2021 17:25 - Son Güncelleme: 30.04.2021 17:25
Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Bir süredir dizide başrol paylaştığı Kerem Bursin ile Maldivler tatilinde olan Erçel, bu sefer lüks seçimleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Hande Erçel ile Kerem Bursin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti.

Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Hande Erçel ve Kerem Bursin'in tatil dönüşü el ele görüntüsü ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Hande Erçel, tatildeki anılarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına takipçileri tarafından yorum yağdı.

Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Paylaşımı yapar yapmaz rekor beğeni alan Erçel'in lüks seçimleri de gündem oldu. Hande Erçel'in giydiği triko takım 3,313 TL iken şapkası ise 1993 TL.