Hande Erçel sütyen ve mini şortuyla sosyal medyayı ateşe verdi fiyatı ise dudak uçuklatı! Kerem Bürsin'in aşkı Maldivler'e doyamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel son olarak Maldivler tatiliyle çok konuşulmuştu. Hande Erçel sosyal medya paylaşımlaryıla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu bu sefer hasır şapkasıyla ve mini şortuyla şov yaptı. Hande Erçel'in giydiği triko takımın fiyatı öyle akıl karı değil.