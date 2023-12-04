SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Seren Serengil sosyal medyada fena dillere düştü! Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafı "Filtresiz" diye paylaşınca...

Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyanın diline düştü... Mustafa Rahman Tohma ile yaşadığı aşk, şarkıcı Hadise'yle davası derken magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Seren Serengil, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafını "No filter" olarak paylaşan Serengil epey ti'ye alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 16:52 Güncelleme 04 Aralık 2023, 17:04
Seren Serengil sosyal medyada fena dillere düştü! Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafı Filtresiz diye paylaşınca... 1

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Seren Serengil, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla da magazin manşetlerinde günlerce yer edindi.

Seren Serengil sosyal medyada fena dillere düştü! Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafı Filtresiz diye paylaşınca... 2

Geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Mustafa Rahman Tohma hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti Serengil.

Seren Serengil sosyal medyada fena dillere düştü! Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafı Filtresiz diye paylaşınca... 3

Serengil, söz konusu yayında uzun bir süredir aşk yaşadığı ve 2021 yılında evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği Tohma tarafından aldatıldığını dile getirmişti.

SON DAKİKA