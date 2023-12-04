Seren Serengil sosyal medyada fena dillere düştü! Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafı "Filtresiz" diye paylaşınca...

Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyanın diline düştü... Mustafa Rahman Tohma ile yaşadığı aşk, şarkıcı Hadise'yle davası derken magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Seren Serengil, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafını "No filter" olarak paylaşan Serengil epey ti'ye alındı.