Seren Serengil sosyal medyada fena dillere düştü! Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafı "Filtresiz" diye paylaşınca...

Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyanın diline düştü... Mustafa Rahman Tohma ile yaşadığı aşk, şarkıcı Hadise'yle davası derken magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Seren Serengil, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tepeden tırnağa filtreli fotoğrafını "No filter" olarak paylaşan Serengil epey ti'ye alındı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Seren Serengil, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla da magazin manşetlerinde günlerce yer edindi.
Geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Mustafa Rahman Tohma hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti Serengil.
Serengil, söz konusu yayında uzun bir süredir aşk yaşadığı ve 2021 yılında evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği Tohma tarafından aldatıldığını dile getirmişti.