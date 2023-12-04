Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi Özge'yi tek hamlede solladı geçti "Genetik aktarım böyle bir şey"

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 26 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veren Yağız hakkında araştırma yapanlar Yağız'ın ablasını görünce hayran kaldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 26 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veriyor.
Özge Yağız önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nin yıldızlarından biriydi.
Gece ödül alan Yağız, güzelliğiyle de adeta göz kamaştırdı.