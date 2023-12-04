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Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi Özge'yi tek hamlede solladı geçti "Genetik aktarım böyle bir şey"

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 26 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veren Yağız hakkında araştırma yapanlar Yağız'ın ablasını görünce hayran kaldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 17:15 Güncelleme 04 Aralık 2023, 17:15
Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Özge’yi tek hamlede solladı geçti Genetik aktarım böyle bir şey 1

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 26 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veriyor.

Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Özge’yi tek hamlede solladı geçti Genetik aktarım böyle bir şey 2

Özge Yağız önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nin yıldızlarından biriydi.

Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın kardeşi Ezgi Özge’yi tek hamlede solladı geçti Genetik aktarım böyle bir şey 3

Gece ödül alan Yağız, güzelliğiyle de adeta göz kamaştırdı.

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