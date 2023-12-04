Selena'da rol aldı sonra da sırra kadem bastı! Sinem Kobal'ın rol arkadaşı Cansu Demirci yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı

2006'ta atv'de yayınlanmaya başlayan ve yıllarca geçse de adından söz ettiren Selena dizisinde Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci yıllar sonra gündem oldu. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirirken dizinin Selin'i Cansu Demirci adeta sırra kadem bastı. Gelin son haline birlikte bakalım.
2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve büyük beğeni topladı.
Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı dizi, yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başardı. Fantastik kurgu ve komedi türündeki dizi, senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da sık sık gündem oldu.
Son olarak bir sosyal medya kullanıcının tweeti sonrası Cansu Demirci'nin son hali merak konusu oldu. Cansu Demirci 25 Nisan 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2014 yılları arasında ise aktif bir şekilde oyunculuk yaptı. 2010 yılında İstanbul'da Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndaki eğitimini tamamlamış. 2015 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.