Seren Serengil paylaşımıyla yürekleri cız ettirdi "Sen bu dünya için fazla iyiydin" Ece Erken, Berdan Mardini, Petek Dinçöz...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerine meydana gelen ve Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde büyük yıkım ve can kaybına sebep olan depremlerde, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi hayatını kaybetmişti. Seren Serengil, aradan geçen 1 haftanın ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.
14.02.2023 16:55 - Son Güncelleme: 14.02.2023 16:55
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı.