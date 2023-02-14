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Haberler Magazin Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde hissedildi. Büyük yıkımlara neden olan depremin ardından Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan da kahreden haber geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik! Yüreğim paramparça..." diyerek acı haberi duyurdu.

takvim.com.tr
14.02.2023 18:19 - Son Güncelleme: 14.02.2023 18:22
Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde hissedildi.

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Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

Büyük yıkımlara neden olan depremin ardından Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan da kahreden haber geldi.

Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

"YÜREĞİM PARAMPARÇA"
Instagram hesabından kaybettiği ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

Akkiraz, şunları söyledi: "Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik.

Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...

Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça.

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