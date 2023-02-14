Sabahat Akkiraz’dan kahreden haber! Sosyal medya hesabında duyurdu: Ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik! Yüreğim paramparça...
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde hissedildi. Büyük yıkımlara neden olan depremin ardından Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan da kahreden haber geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik! Yüreğim paramparça..." diyerek acı haberi duyurdu.
14.02.2023 18:19 - Son Güncelleme: 14.02.2023 18:22
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde hissedildi.
Büyük yıkımlara neden olan depremin ardından Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan da kahreden haber geldi.