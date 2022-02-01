Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? "Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım"
Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi, bahsettiği kişi kim? Ünlü sunucu Seren Serengil programının jüri üyesi Seren Serengil, Instagram'dan yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Bir modacıyı isim vermeden hedef gösteren Seren Serengil, "Kadın satıyor" dedi ancak paylaşımı kısa sürede sildi. İşte şoke eden o paylaşım!
01.02.2022 10:18
- Son Güncelleme: 01.02.2022 10:18
"KADIN SATIYOR BİRAZ DAHA KAFAM ATARSA YAZIŞMALARI YAYINLAYACAĞIM"
Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi! Seren'in bahsettiği modacı kim?
eren Serengil Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Yaptığı açıklamalarla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen Seren Serengil paylaşımında anlattıklarıyla Instagram'da gündem oldu. Seren Serengil paylaşımını bir süre sonra ise sildi.
Seren Serengil paylaşımında "Bir gay var işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" dedi.