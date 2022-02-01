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Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? "Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım"

Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi, bahsettiği kişi kim? Ünlü sunucu Seren Serengil programının jüri üyesi Seren Serengil, Instagram'dan yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Bir modacıyı isim vermeden hedef gösteren Seren Serengil, "Kadın satıyor" dedi ancak paylaşımı kısa sürede sildi. İşte şoke eden o paylaşım!

01.02.2022 10:18 - Son Güncelleme: 01.02.2022 10:18
Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım

"KADIN SATIYOR BİRAZ DAHA KAFAM ATARSA YAZIŞMALARI YAYINLAYACAĞIM"

Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi! Seren'in bahsettiği modacı kim?

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Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım

eren Serengil Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Yaptığı açıklamalarla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen Seren Serengil paylaşımında anlattıklarıyla Instagram'da gündem oldu. Seren Serengil paylaşımını bir süre sonra ise sildi.

Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım

Seren Serengil paylaşımında "Bir gay var işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" dedi.

Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım

"PAZARLIK YAPTIĞI YAZIŞMALAR VAR"

Serengil açıklamasının devamında "Elbise diktiği bir gelinin kocasına aşık olup mesajlar atmış bu müptezel... Biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım pazarlık yaptığı az kaldı" yorumunda bulundu.

Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım

Seren Serengil bu şoke eden iddialardan sonra paylaşımını sildi.

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