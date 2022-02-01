Seren Serengil önce paylaştı sonra sildi bahsettiği kişi kim? "Kadın satıyor biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım"

Seren Serengil paylaşımında "Bir gay var işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" dedi.