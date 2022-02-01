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Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için sosyal medya hesabı üzerinden yürekleri yakan bir paylaşım yaptı. Eşini toprağa veren Erken, yaptığı paylaşımda, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.

01.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 01.02.2022 10:45
Ece Erken’den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok

Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu korkunç bir cinayete kurban gitti.

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Ece Erken’den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok

Ece Erken eşinin yasını tutuyor. Ünlü sunucunun son instagram paylaşımı görenleri duygulandırdı.

Ece Erken’den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok


Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.

Ece Erken’den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok


Ünlü avukat Mahmutyazıcıoğlu, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Türkiye'yi sarsan olayla ilglili geniş çaplı operasyon başlatıldı. 19 adrese şafak operasyonu yapıldı.

Ece Erken’den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok

Aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

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