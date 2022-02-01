Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yürekleri yakan paylaşım: Çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok
Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için sosyal medya hesabı üzerinden yürekleri yakan bir paylaşım yaptı. Eşini toprağa veren Erken, yaptığı paylaşımda, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.
01.02.2022 10:45
- Son Güncelleme: 01.02.2022 10:45