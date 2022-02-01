Vav TV İzle
Haberler Magazin Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! "Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok"

Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! "Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok"

Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Yaşananların ardından gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşarak Hadise'ye göndermede bulundu. Hadise'ye sevgilisinin borçları üzerinden atıfta bulunan Ekinci bakın neler söyledi.

01.02.2022 09:43 - Son Güncelleme: 01.02.2022 10:48
Tuğba Ekinci’den nişanlısıyla Hadise’ye olay misilleme! Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok

OLAY MİSİLLEME!

Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, sosyal medya hesabını da kapattı. Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci’den nişanlısıyla Hadise’ye olay misilleme! Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok

"BENİMKİ DAHA KASLI VE BABA PARASI YEMİYOR ÜSTELİK BORCU DA YOK"

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci’den nişanlısıyla Hadise’ye olay misilleme! Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok

"BERK Mİ, MEHMET Mİ?"

Ekinci bu paylaşımının ardından nişanlısıyla bir videosunu yayınlayarak takipçilerine "Size bırakıyorum ara farkı Berk mi, Mehmet mi?" diye sordu.

Tuğba Ekinci’den nişanlısıyla Hadise’ye olay misilleme! Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok

İşte Tuğba Ekinci'nin Instagram paylaşımı...

Tuğba Ekinci’den nişanlısıyla Hadise’ye olay misilleme! Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok

Hangi ünlü kiminle birlikte? Ünlülerin eşlerini ve sevgililerini sizler için derledik...

SON DAKİKA