Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! "Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok"

"BENİMKİ DAHA KASLI VE BABA PARASI YEMİYOR ÜSTELİK BORCU DA YOK"

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.