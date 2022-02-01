Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! "Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok"
Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Yaşananların ardından gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşarak Hadise'ye göndermede bulundu. Hadise'ye sevgilisinin borçları üzerinden atıfta bulunan Ekinci bakın neler söyledi.
01.02.2022 09:43
- Son Güncelleme: 01.02.2022 10:48
OLAY MİSİLLEME!
Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, sosyal medya hesabını da kapattı. Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.
"BENİMKİ DAHA KASLI VE BABA PARASI YEMİYOR ÜSTELİK BORCU DA YOK"
Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.